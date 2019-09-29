https://static.news.ru/photo/9844bdf8-e2a3-11e9-980e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Мешков Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков хотел быть похороненным на полуострове, рядом со своей матерью, рассказала его дочь Марианна Мешкова.

Родственница пока не знает, есть ли возможность выполнить волю усопшего, цитирует женщину РИА Новости . Политик умер 29 сентября в подмосковной клинике, где лечился после инсульта. Ему было 73 года.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года и руководил регионом до отмены действовавшей в республике конституции Верховной Радой Украины весной 1995 года. Тогда же Киев создал лишённую суверенитета Автономную республику Крым в составе Незалежной. Чиновник после этого переехал в Москву.

Ранее News.ru сообщал, что народного артиста СССР, режиссёра Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Мэтр скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.