Умер автор песен Алсу и Аллегровой Александр Шевченко Музыкант и автор песен Алсу, Аллегровой и Жасмин Шевченко скончался в возрасте 61 года

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Александр Шевченко

Музыкант и автор песен певиц Алсу, Ирины Аллегровой и Жасмин Александр Шевченко умер на 62-м году жизни. Как сообщает «АиФ», причиной его скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.

На данный момент информации о прощании и дате похорон нет, пишет издание. Александр Шевченко родился 22 июля 1961 года. Свою первую песню он написал в 12 лет, а позднее участвовал в таких группах, как «Фаэтон», «Фризби» и «Дежа-вю». В 1989-1991 годах Шевченко также был солистом группы «Зодчие». После ухода из коллектива занялся сольной карьерой.

Шевченко написал несколько композиций для известных российских исполнителей, в том числе Ирины Аллегровой («Без вины виновата я»), Алсу («Зимний сон», «Глаза в глаза»), Жасмин («Прыгала через огонь»).

Ранее стало известно, что в возрасте 73 лет умер актер и режиссер Александр Сайко. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета», «Чокнутая», «Гладиатор по найму», «Цветы провинции», «Раба любви», «Сто солдат и две девушки» и других.

20 декабря в реанимации в одной из московских больниц скончался гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин. Он стал участником коллектива в 2006 году.