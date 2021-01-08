Умер актёр Максим Браматкин

https://static.news.ru/photo/595c58e2-531a-11eb-b409-fa163e074e61_660.jpg Максим Браматкин Фото: bramatkin/instagram.com

Российский артист кино, театра и телевидения, режиссёр и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщил его друг и коллега Донатас Грудович.

Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C новым годом, извини — я спал». Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него, — написал в Facebook Грудович.

Он рассказал, что снял вместе с Браматкиным четыре фильма и последние годы для его друга были очень плодотворными. Браматкин, по словам Грудовича, «расцветал в кадре, но угасал дома без работы».

Максим Браматкин окончил актёрский факультет театрального училища имени Щукина, выступал на сценах Театра им. Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. В кино он известен по фильмам «Звезда» и «Семь пар нечистых». Зрители его видели также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев».

Как писал NEWS.ru, актёр Дэвид Проуз из Великобритании, сыгравший в классической трилогии «Звёздные войны» Дарта Вейдера, скончался. Ему было 85 лет. До карьеры в кино будущий исполнитель роли главного злодея в «Звёздных войнах» был известен как бодибилдер и тяжелоатлет. Однако весь мир узнал Проуза после выхода классических «Звёздных войн» (1977–1983). В трилогии он сыграл Дарта Вейдера. Проуз изображал злодея, был его «лицом», а озвучивал персонажа Джеймс Эрл Джонс. Затем бодибилдер работал на британском телевидении, играя, в частности, в роликах кампании по безопасности дорожного движения.