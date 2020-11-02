Умер актёр из фильма «В бой идут одни старики» Александр Немченко

https://static.news.ru/photo/bf095892-1d24-11eb-b0af-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «В бой идут одни старики» Фото: kinopoisk.ru

Советский и украинский актёр Александр Немченко, более всего известный благодаря роли в картине «В бой идут одни старики», ушёл из жизни в возрасте 66 лет на Украине, рассказали в Винницком академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Садовского.

Вчера (1 ноября 2020 года. — NEWS.ru) весь день плакала природа тихо и грустно. Отошёл в вечность Александр Немченко. Дирижёр певческой эскадрильи принял в объятия ещё одного своего питомца, — говорится в сообщении на официальной странице театра в социальной сети Facebook.

Коллеги покойного добавили, что у него была насыщенная творческая жизнь, он был удостоен звания «Заслуженный артист Украины», создал театральную студию при Доме учителя, много лет практиковал народную медицину и всегда улыбался. Церемония прощания состоится 3 ноября 2020 года в Виннице, похороны — на его малой родине в Ровно.

Накануне итальянский артист Джиджи Пройетти умер в ночь на 2 ноября 2020 года в римской больнице в возрасте 80 лет. Его госпитализировали несколько дней назад после жалоб на сердце. За день до летального исхода мэтру стало хуже. Деятеля искусств сразу доставили в отделение интенсивной терапии, где его не стало, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности. 2 ноября Пройетти исполнилось 80 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что французский актёр и режиссёр Микаэль Лонсдаль умер в возрасте 89 лет. Он скончался в понедельник, 21 сентября, в своём парижском доме. Смерть актёра подтвердил его агент.