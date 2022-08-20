Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю из «Спокойной ночи, малыши!»

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сергей Григорьев

В Израиле скончался актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший на протяжении многих лет персонажа Филю из детской телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!», сообщила подруга и коллега актера Ирина Озерная в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Григорьеву было 64 года, его похоронят в воскресенье, 21 августа, в израильском поселении Ткоа, где он проживал с 2014 года.

Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18:00, — написала Озерная.

Коллега Григорьева Наталья Голубенцева сообщила агентству РБК, что артист умер от инфаркта, несмотря на наличие онкологической болезни. Она отметила, что актер был очень позитивным и, несмотря на болезни, «никогда не сдавался».

Григорьев родился в 1958 году в Москве, стал выпускником музыкального училища им. Гнесиных, получив специальность актера театра кукол. Позднее учился режиссуре в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). В детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» артист участвовал с 1987 по 2014 год. Также он был сотрудником театра «Люди и куклы», в свободное время занимался музыкой, участвовал в бардовском движении.

Ранее стало известно о смерти российского и советского актера Юрия Горобца, он скончался в возрасте 90 лет. Артист на протяжении долгих лет сотрудничал с театром им. А. С. Пушкина, он был ведущим артистом труппы 10 лет при Борисе Равенских, затем еще семь — при Борисе Морозове.