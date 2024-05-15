Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Актер Олег Леваков умер на 77-м году жизни

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Олег Леваков

Народный артист России Олег Леваков скончался на 77-м году жизни. Его не стало 15 мая, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Информации о причинах смерти, дате и месте прощания с актером нет.

Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков, — сказано в сообщении.

В театре отметили, что не забудут талант, юмор, человеческое достоинство и любовь Левакова к коллегам. Они также принесли соболезнования родным и близким артиста.

Олег Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии стал актером Театра им. Ленсовета. Он принял участие более чем 80 проектах. Российскому зрителю он знаком по ролям в сериалах «Таны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

Накануне ушел из жизни российский журналист Максим Кононенко. Его смерть подтвердила супруга. Он скончался в возрасте 53 лет. О причинах кончины, дате и месте прощания неизвестно. RT, где журналист был автором канала «Специально для RT», принес соболезнования его родным и близким.