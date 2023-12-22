Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев

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Ушел из жизни советский и российский актер Борис Матвеев, сообщили в Большом театре кукол. Заслуженного артиста РФ не стало 21 декабря. Причины смерти не уточняются. В учреждении отметили, что Матвеев был был незаменимым артистом.

Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года. Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру. Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека, — говорится в сообщении учреждения.

Матвеев родился в 1949 году. В 1975-м окончил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, Театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге.

Он снимался в сериалах «Империя под ударом», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Опера» и других картинах. Последней работой артиста стал сериал «Социальная защита», который выйдет в 2024 году.

Ранее стало известно, что на 33-м году жизни скончался актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев. О смерти артиста сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова. Как уточняется, он скоропостижно скончался 18 декабря. Причиной смерти артиста называется внезапная болезнь.