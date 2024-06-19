Умер актер из «Собачьего сердца» Актер Михаил Гальченко скончался на 78-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Актер театра и кино Михаил Мальченко умер в возрасте 77 лет, сообщили в сообществе Ставропольского академического театра драмы. Причина смерти не раскрывается. Прощание с ним состоялось 19 июня.

Мальченко родился в 1946 году и окончил Ростовское театральное училище в 1965 году, после чего присоединился к местному драматическому театру. В Ставропольском академическом театре драмы он работал с 1980 года. Среди его наиболее известных ролей были персонажи в спектаклях «Собачье сердце», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари», «Женитьба» и других. Он сделал свой дебют на киноэкранах в фильме «Бамбус» в 1969 году.

Ранее стало известно о смерти режиссера Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра Валерия Федоренко. Он ушел из жизни в возрасте 61 года. Информации о причине смерти режиссера нет.

10 июня умер актер Николай Исполатов. Смерть наступила в результате тяжелой болезни. Долгое время он проработал в драмтеатре «Комедианты» в Санкт-Петербурге. Артист известен российским зрителям по сериалам «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».