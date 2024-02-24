Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Константин Капитан

Фото: Социальные сети

Константин Капитан

Актер Константин Капитан, известный своими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», скончался на 57-м году жизни, такое сообщение появилось 16 февраля на его странице во «ВКонтакте». Похороны актера уже состоялись, причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Дорогие ученики и поклонники таланта Константина Капитана. С болью и горечью вынуждена сообщить, что Константина больше с нами нет. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Похороны уже состоялись, — говорится в сообщении.

Капитан родился в 1967 году в Бресте, в 1993 году он получил степень по музыкально-речевому актерскому мастерству в ЛГИТМиК. С 1990-х годов Константин снимался в сериалах «Тайны следствия», «Дорожный патруль», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Такая работа» и других. В 1989–1994 годах он работал в петербургском театре «Буфф», а в 1997-м стал ведущим шоу-программ в городском клубе «Хали-Гали». С 2002 года был ведущим в кабаре «Дежавю».

27 января московский Театр на Покровке сообщил, что актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась 26 января в возрасте 81 года в Москве. Настоящий экранный успех пришел к Вере Молчановой уже в пожилом возрасте — в 2007 году она присоединилась к съемочной группе сериала «След». Там она играла Марфу Еремину.