Умер актер из фильма «ДМБ» Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни, сообщил театр на Таганке. О причинах кончины пока не сообщается. Артист был известен зрителю по работам в фильмах и сериалах, в частности по роли майора Буряка в «ДМБ».

Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память! — говорится в некрологе.

Вашедский родился в 1965 году. В 1990-м он окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1998 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1983-го он участвовал в съемках кинофильмов. На его счету более 90 работ, в числе которых картины «Бой с тенью», «Вирус», «Сделано в СССР», «След» и другие. Вашедский работал в театре на Таганке с 2000 года. Он был задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу» и в других.

Ранее Sveriges Radio сообщило, что шведский актер Торстен Валунд, знакомый российскому зрителю по эпизодической роли в фильме «Интердевочка», умер 16 января в 85 лет. За свою карьеру Валунд сыграл более 90 ролей в таких картинах, как «Ищейка», «Остров на вершине мира», «Генрих IV», «Расмус, Понтус и Токер» и в других. В «Интердевочке» актер сыграл Гюнвальда, который приходится главной героине мужем.