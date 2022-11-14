Умер актер фильма «Раба любви» Умер актер фильма «Раба любви» Александр Сайко

Фото: kino-teatr.ru

Александр Сайко

13 ноября в возрасте 73 лет умер актер и режиссер Александр Сайко, пишет «Российская газета». Что послужило причиной кончины артиста, не сообщается.

Сайко родился 5 июля 1949 года. Будущий актер окончил ГИТИС, после чего в 1967 году начал учиться в студии при ЦДТ. Потом он стал работать в Центральном детском театре. В 1970-х началась карьера Сайко в кино. Он снялся в ряде фильмов и сериалов, таких как «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета», «Чокнутая», «Гладиатор по найму», «Цветы провинции», «Раба любви», «Сто солдат и две девушки» и в других.

Кроме того, Сайко работал в театре «Сфера», Москонцерте, театре-студии «Персонаж» и в Центральном театре Советской Армии. Он является основателем театра «Русский дом», где был художественным руководителем.

Ранее стало известно, что автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Впервые он вошел в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором DC Thomson. Наибольшую известность художнику принесла работа над Бэтменом. Грант посвятил ей около 20 лет — с конца 1980-х до начала 2000-х. В 1992 году ему вручили премию Inkpot Awardruen за достижения в индустрии.