https://static.news.ru/photo/6e875dba-e030-11e9-85f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший футболиста «Зенита» Александра Кокорина, скоропостижно ушёл из жизни. Об этом сообщила его коллега Татьяна Прилипко.

Вчера ушёл замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни... мой давний друг... — написала Прилипко в Facebook .

По её словам, Ромашов умер «внезапно» и «ничто не предвещало беды».

Никого не было рядом... Уехал на дачу и утром был найден... Не представляете, друзья, какая это беда-бедища... Сколько людей, кроме его близких, осиротели... Поверить в его уход невозможно... Светлая память, Андрей, — добавила Прилипко.

До работы в адвокатуре Андрей Ромашов в 1993–1994 годах являлся начальником РОБОП при УМВД по ЮЗАО Москвы.

Как писал News.ru, бывший боец Bellator, американка Кэти Коллинз ушла из жизни в возрасте 32 лет. За свою карьеру она провела 12 поединков, в которых одержала семь побед.