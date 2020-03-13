Мэр Ульяновска Сергей Панчин, накануне заявивший о намерении уйти в отставку, изменил своё решение после внеочередного заседания городской думы.
Депутаты попросили главу администрации остаться на данном посту, и он не смог им отказать.
Я не могу не откликнуться на постановку вами вопроса, —
цитируетПанчина РИА Новости.
Мэр заявил, что погорячился и предположил, что при принятии решения об отставке «личное сыграло больше, чем общественное».
Панчин добавил, что депутатам больше не придётся проводить заседания по такому вопросу и призвал их помочь ему в решении городских проблем.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов досрочно покинул свой пост. В отставку он ушёл по собственному желанию.
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