https://static.news.ru/photo/c643a574-650d-11ea-8ef9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Панчин Фото: Сергей Панчин/vk.com

Мэр Ульяновска Сергей Панчин, накануне заявивший о намерении уйти в отставку, изменил своё решение после внеочередного заседания городской думы.

Депутаты попросили главу администрации остаться на данном посту, и он не смог им отказать.

Я не могу не откликнуться на постановку вами вопроса, — цитирует Панчина РИА Новости.

Мэр заявил, что погорячился и предположил, что при принятии решения об отставке «личное сыграло больше, чем общественное».

Панчин добавил, что депутатам больше не придётся проводить заседания по такому вопросу и призвал их помочь ему в решении городских проблем.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов досрочно покинул свой пост. В отставку он ушёл по собственному желанию.