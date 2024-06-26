Улитки и слизни в панике сбегут с вашего участка: дачники раскрыли секрет

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Слизни и улитки — головная боль многих дачников. Особенно много их становится в дождливую погоду. Это очень прожорливые моллюски, которые могут испортить весь урожай. Опытные дачники поделились методами борьбы с вредителями.

Мульчирование. Оказалось, что мульча из сосновых шишек, хвойного опада, ореховой или битой яичной скорлупы создает серьезные препятствия для передвижения слизней.

Чтобы мульча была эффективна, субстрат должен оставаться колючим. Яичная скорлупа со временем просядет в грунт, поломается или потрется, поэтому ее придется обновлять.

Растения-отпугиватели тоже помогут бороться с вредителями. Запах некоторых растений неприятен слизням настолько, что они обходят стороной грядки с ними. Поэтому можете посадить у себя петрушку, розмарин, шалфей, тимьян, базилик, лаванду и тысячелистник.

Также поможет нашатырный спирт. Нужно 100 граммов нашатырного спирта развести в 10 литрах волы, а затем опрыскать раствором все растения, где слизни появляются чаще всего.

Ловушки. От солнца слизни прячутся в тени, поэтому смастерите им одно или несколько укрытий из охапки листьев, травы, куска линолеума, куска шифера. Можно еще использовать вкопанные в землю ловушки с пивной приманкой. Напиток разливают в банки и вкапывают в землю, чтобы края были на уровне земли. Слизни будут сползаться к банке и падать в нее, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее сообщалось, что клещей на дачном участке можно обнаружить с помощью белой ткани или специальных ловушек. Также стоит внимательно осматривать домашних животных, если они есть.