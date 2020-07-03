Улицы Красногорска затопило из-за ливня

Жители подмосковного Красногорска рассказали о последствиях прошедшего в городе ливня. Улицы населённого пункта затопило.
Автомобилям тяжело ездить по дорогам, у некоторых машин заливает двигатели,
Наибольшие затопления замечены в микрорайоне Павшинская пойма,
Нет ливнёвки, вся вода с нескольких улиц стекает к дому № 5 по улице Егорова, где одна решётка, — рассказал житель района, отметив, что подобные инциденты уже случались.
По информации НТВ, в настоящий момент
Как писал NEWS.ru, синоптики предупреждали, что около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве 3 июня из-за того, что сформировавшаяся в Белоруссии зона с ливнями и грозами приблизилась к столице.
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