Улицы Красногорска затопило из-за ливня

https://static.news.ru/photo/6867b4aa-bd5e-11ea-8555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители подмосковного Красногорска рассказали о последствиях прошедшего в городе ливня. Улицы населённого пункта затопило.

Автомобилям тяжело ездить по дорогам, у некоторых машин заливает двигатели, передаёт РЕН ТВ. Местами вода понимается до уровня колен.

Наибольшие затопления замечены в микрорайоне Павшинская пойма, пишет РИАМО.

Нет ливнёвки, вся вода с нескольких улиц стекает к дому № 5 по улице Егорова, где одна решётка, — рассказал житель района, отметив, что подобные инциденты уже случались.

По информации НТВ, в настоящий момент затоплены Волоколамское шоссе, Лесная и Трикотажная улицы.

Как писал NEWS.ru, синоптики предупреждали, что около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве 3 июня из-за того, что сформировавшаяся в Белоруссии зона с ливнями и грозами приблизилась к столице.