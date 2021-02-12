Улицы и переулки в центре Москвы могут закрыть для уборки снега

https://static.news.ru/photo/fe539a92-6e02-11eb-bd85-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Комитет городского хозяйства Москвы сообщил, что улицы и переулки в центре столицы могут быть временно закрыты для уборки снега.

В сообщении комитета в официальном Telegram-канале не уточняется, какие именно участки дорожной сети планируется закрыть. Перекрытия могут длиться от нескольких часов до суток.

По данным Росгидрометцентра, неблагоприятные погодные условия могут сохраниться до 14 февраля. Комитет городского хозяйства призывает московских водителей воздержаться от рискованных манёвров и соблюдать дистанцию. Рекомендуется полностью отказаться от поездок на автотранспорте, если это возможно.

Снегопад в столичном регионе начался в пятницу, 12 февраля. Высота снежного покрова к субботе достигла максимальной высоты с 2013 года, при этом осадки ещё могут усилиться. В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе в Московской области застрявшие из-за снегопада фуры создали серьёзные проблемы с движением. Проблемы наблюдаются на основных вылетных магистралях. Коммунальные службы области переведены в круглосуточный режим работы.

Сергей Фадеичев/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС Виталий Белоусов/РИА Новости Дмитрий Голуб/Global Look Press Евгений Биятов/РИА Новости Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС Евгений Одиноков/РИА Новости Станислав Красильников/ТАСС Виталий Белоусов/РИА Новости Снегоочистительный поезд МЖД Станислав Красильников/ТАСС Евгений Одиноков/РИА Новости АГН «Москва» Сергей Савостьянов/ТАСС Евгений Биятов/РИА Новости Сергей Савостьянов/ТАСС Дмитрий Голуб/Global Look Press Дмитрий Голуб/Global Look Press