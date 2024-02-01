Улицкую лишили гонораров после слов об Украине Издательство АСТ приостановило выплаты гонораров Улицкой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Людмила Улицкая

Издательство АСТ приостановило выплаты гонораров писательнице Людмиле Улицкой, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации. Решение последовало за признанием прозаика в поддержке ВСУ и Украины.

В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг, — сказали в АСТ.

В издательстве добавили, что литературные труды Улицкой выходили в АСТ с 2011 года. В организации не уточнили, на какой срок писательницу лишили выплат.

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что отправляла деньги на Украину, в том числе и на нужды ВСУ. В ходе диалога автор книг также заявила, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции. По словам Улицкой, ей не нравятся теракты, устроенные спецслужбами Украины на территории России, но считает, что у Киева есть на это право.

После этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что слова Улицкой необходимо проверить. Политик уточнил, что направил соответствующую просьбу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.