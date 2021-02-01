Улемы РФ могут запретить прививки, если в них будут запрещённые вещества

https://static.news.ru/photo/76a33a6a-64a9-11eb-99bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам будет позволено прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе будет обнаружены запретные для употребления верующими компоненты.

Заместитель председателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что говорить о дозволенности (халяль) или запретности (харам) российских вакцин можно будет только после изучения их состава и всех возможных альтернатив. Он напомнил, что не каждое лекарство или вакцина разрешены с точки зрения ислама. Если лекарство содержит запрещённые компоненты, то их применение недопустимо. Однако исключением может стать ситуация, когда есть прямая угроза жизни и здоровью человека и альтернативы нет.

Если запрещённые исламом компоненты будут обнаружены, Совет улемов ДУМ РФ разработает подробное богословское заключение с разъяснением ситуаций, когда вакцинация будет разрешена, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что на данном этапе мусульманам важно знать состав компонентов, а также то, прошли ли они химическую обработку, при которой вещества утрачивают свои естественные свойства. Он также выразил надежду, что они не будут противоречить исламу.

Как писал NEWS.ru, духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков вакцин против COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов, дабы проверить препараты на халяльность, заявил председатель комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Ирек Зиганшин. По его словам, в России проживают 25 млн мусульман, при этом Татарстан является одним из крупнейших мусульманских регионов.