Украшение кулича без лишних затрат: выглядит дорого и перезагружает вкус — мой рецепт

Украшение кулича без лишних затрат: выглядит дорого и перезагружает вкус — мой рецепт

Честно, когда я впервые украсил кулич сам, подумал: ну зачем тратить деньги на магазинные украшения? Все, что нужно, уже есть на кухне.

Что понадобится для украшения

Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока. Для украшений: грецкие орехи или миндаль, цукаты, изюм, кокосовая стружка, сахарная пудра. По желанию: трафарет для узора, ягоды, шоколадная крошка.

Как я украшаю кулич

Готовлю белковую глазурь: белок комнатной температуры взбиваю венчиком до легкой пены. Постепенно добавляю сахарную пудру, продолжая взбивать, затем вливаю лимонный сок.

Взбиваю до крепких, устойчивых пиков. Глазурь должна быть густой, не течь. Наношу глазурь на остывший кулич ложкой или кондитерским мешком. Разравниваю, даю немного подсохнуть (5–10 минут). Пока глазурь еще влажная, украшаю кулич.

Обжаренные орехи: грецкие или миндаль обжариваю на сухой сковороде 2–3 минуты до аромата. Крупно рублю или оставляю половинками.

Цукаты и изюм: изюм замачиваю в горячей воде или роме на 10 минут, обсушиваю. Цукаты нарезаю тонкими полосками. Выкладываю украшения на глазурь, слегка вдавливая.

Кокосовую стружку просто посыпаю сверху. Для трафарета: кладу трафарет на кулич, посыпаю сахарной пудрой через сито, аккуратно снимаю.

