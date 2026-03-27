Украшение кулича без лишних затрат: выглядит дорого и перезагружает вкус — мой рецепт

Честно, когда я впервые украсил кулич сам, подумал: ну зачем тратить деньги на магазинные украшения? Все, что нужно, уже есть на кухне.

Что понадобится для украшения

Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока. Для украшений: грецкие орехи или миндаль, цукаты, изюм, кокосовая стружка, сахарная пудра. По желанию: трафарет для узора, ягоды, шоколадная крошка.

Как я украшаю кулич

Готовлю белковую глазурь: белок комнатной температуры взбиваю венчиком до легкой пены. Постепенно добавляю сахарную пудру, продолжая взбивать, затем вливаю лимонный сок.

Взбиваю до крепких, устойчивых пиков. Глазурь должна быть густой, не течь. Наношу глазурь на остывший кулич ложкой или кондитерским мешком. Разравниваю, даю немного подсохнуть (5–10 минут). Пока глазурь еще влажная, украшаю кулич.

Обжаренные орехи: грецкие или миндаль обжариваю на сухой сковороде 2–3 минуты до аромата. Крупно рублю или оставляю половинками.

Цукаты и изюм: изюм замачиваю в горячей воде или роме на 10 минут, обсушиваю. Цукаты нарезаю тонкими полосками. Выкладываю украшения на глазурь, слегка вдавливая.

Кокосовую стружку просто посыпаю сверху. Для трафарета: кладу трафарет на кулич, посыпаю сахарной пудрой через сито, аккуратно снимаю.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Семья и жизнь
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни
Общество
Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
Общество
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
еда
рецепты
куличи
Пасха
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

