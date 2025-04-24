Спонсирующая ВСУ крупная алкокомпания внесена в список террористов Росфинмониторинг включил украинскую «Баядеру Груп» в список террористов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росфинмониторинг включил украинскую компанию «Баядера Груп» (Bayadera Group) в перечень террористов и экстремистов. Она специализируется на дистрибуции и распространении элитных алкогольных напитков, а также финансирует ВСУ.

Согласно данным ведомства, членами холдинга являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло, уроженцы Горловки. Кроме того, там числится Юрий Мокляк из Керчи. В список также включены связанные с компанией организации: ООО «Национальные алкогольные традиции», а также иностранные компании ООО «Баядера Холдинг» и «Фадел интернейшнл инк».

В январе Генпрокуратура РФ заявила об обращении в доход государства находящихся в России активов «Баядеры Груп». Ее стоимость оценивается на сумму более чем 9 млрд рублей, в холдинг входят пять подконтрольных предприятий. Отмечается, что после начала СВО бенефициары компании приняли решение часть своей прибыли пускать на финансирование ВСУ.

Bayadera Group — крупнейший украинский производитель и дистрибьютор алкогольной продукции, основанный в 1991 году. Компания управляет более чем 30 брендами, включая KOBLEVO, HLIBNY DAR, Avocado Vodka, Celsius, Kozak Gin и Marengo. В России компании принадлежали ликеро-водочные заводы и дистрибьюторские компании, такие как АО «Великоустюжский ликеро-горилочный завод» и ООО «Национальные алкогольные традиции».

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему вице-президенту ОАО «РЖД» Салману Бабаеву, его советнику Алексею Тайчеру и другим фигурантам. Судебное решение предписало взыскать 30,1 млрд рублей, полученных ответчиками при коррупционных схемах, а также изъять в федеральную собственность 12 компаний группы «Вектор Рейл», рыночная стоимость которых превышает 242 млрд рублей.