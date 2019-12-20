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Украинский блогер и журналист Евгений Гайворонский будет депортирован из России. Такое решение принял суд после нескольких правонарушений, совершённых мужчиной на территории Крыма.

Последним стало административное дело об оскорблении власти. Общественник опубликовал в социальной сети пост с нецензурным выражением о Владимире Путине. Он и до этого был известен достаточно радикальными проукраинскими взглядами.

Впрочем, фактическая причина выдворения — нарушение режима пребывания в России. В России посчитали, что Гайворонский получил российский паспорт с нарушениями, в связи с чем его российское гражданство было аннулировано.

Сейчас задержанного отправили в специальный центр, где содержатся выдворяемые с территории страны иностранные граждане, сообщил его адвокат Алексей Ладин.

Ещё не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом, — цитирует юриста издание «Крым. Реалии».

Адвокат также высказал опасения, что Гайворонский может быть выдворен на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики, так как зарегистрирован в Донбассе.

Блогер с обвинениями не согласен, он считает ситуацию политически мотивированной.

Ранее NEWS.ru писал, что власти острова Самуй, который находится в юрисдикции Таиланда, арестовали россиянина, который просрочил туристическую визу почти на восемь лет.