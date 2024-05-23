Украинским заключенным на фронте предрекли смерть Сладков: проблема дефицита личного состава ВСУ за счет каторжан не решена

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков высказался в Telegram-канале по поводу украинских заключенных, которые отправляются добровольцами на фронт. По его словам, проблема дефицита личного состава ВСУ за счет «каторжан» не решена.

Тут нужна уверенность в будущем статусе — это раз. А какой уж тут статус: Украина катится в пропасть, потери на фронте высокие, если и выживешь, то, скорее всего, снова попадешь за решетку, вдруг власть, которая наступит после Зеленского, это освобождение в зачет не примет, — написал военкор.

Сладков добавил, что заключенных готовят к честным боям и в тылу держать их не будут, что ведет к смерти. Военкор также заявил о больших рисках, при которых новоиспеченные солдаты побегут не в сторону Украины, а «в пленку».

Ранее Александр Сладков заявил, что Россия начала учения с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, чтобы доказать смысл афоризма: «Большие батальоны всегда правы». Военкор отметил, эту мудрость любил повторять Наполеон Бонапарт.

Минобороны России объявило о начале первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия 21 мая. Проходят они под руководством Генерального штаба ВС РФ.