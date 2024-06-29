Украинским военным преступникам предрекли незавидную участь Депутат Белик: трибунал над бойцами ВСУ логично провести в Севастополе

Фото: МО Украины

Трибунал над украинскими военными логично и закономерно провести в Севастополе, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Парламентарий заявил РИА Новости, что город является патриотической столицей России.

Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России, — констатировал Белик.

Зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко ранее заявила, что РФ передала ООН доклад о военных преступлениях Украины. Сенатор высказалась об этом на заседании комиссии Госдумы. По словам Святенко, в документе представлен список детей, которые погибли и пострадали при обстрелах ВСУ. Передачу в ООН осуществил МИД России.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что по меньшей мере 11 детей стали жертвами подрыва на минах украинской армии. Еще 22 ребенка пострадали. Кузнецова добавила, что СК РФ возбудил 15 уголовных дел о фактах минирования мирных кварталов.