https://static.news.ru/photo/fdfc1548-2717-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Айдер Муджабаев (в центре) Фото: Айдер Муджабаев/facebook.com

Воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему нему Польшу, Украину и часть территории России предложил медиаменеджер и ведущий первого крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муджабаев. Об этом он рассказал в своём видеоблоге на YouTube.

По мнению журналиста, в состав Литвы должны войти ещё Смоленская область и город Можайск. Муджабаев напомнил, что в XV веке литовские границы располагались рядом с Москвой.

Государство, которое из этого получится, телеведущий сравнил с Бенилюксом.

Единое государство — это прекрасно, конечно, с включением земель Крыма, Крымского ханства, — пояснил Муджабаев.

В среду прокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда из Санкт-Петербурга на территорию Крыма. Дело завели по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, писал NEWS.ru.