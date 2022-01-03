Украинский журналист Цимбалюк сообщил об отъезде из России

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что уехал из России, передаёт интернет-издание Hromadske. Ранее телеканал RT сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти. Позднее его адвокат Николай Полозов заявил, что ведомство отозвало вызов. Однако, как предположил сам журналист, это не значит, что его не вызовут повторно.

Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности, — рассказал журналист в интервью изданию.

Цимбалюк добавил, что прожил в Москве 13 лет, но «никогда не собирался там оставаться». Он отметил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны российских правоохранительных органов, чтобы в какой-то момент не обнаружить себя «в розыске Интерпола».

В декабре Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы. Ведомство усмотрело факты возбуждения вражды и ненависти к россиянам в его видеороликах, опубликованных на YouTube-канале журналиста. При этом, по словам Цимбалюка, его пригласили на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Однако он туда не пошёл. В день пресс-конференции стало известно, что московская прокуратура отозвала вызов на допрос.

Ранее стало известно, что Россию покинул журналист Русской службы BBC Андрей Захаров (СМИ/лицо, исполняющее функции иностранного агента). По его словам, за ним установили «беспрецедентную слежку». Минюст РФ признал его иноагентом 8 октября 2021 года.