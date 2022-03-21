Украинский врач извинился за слова о кастрации раненых из России

Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, призвавший в эфире одного из украинских телеканалов к насилию над российскими ранеными, заявил, что ему «очень жаль» собственных слов, которые были сказаны в эмоциональном порыве. До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко.

Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка, — написал Друзенко в Facebook.

Руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» призвал кастрировать раненых российских солдат в прямом эфире телеканала «Украина 24» в шоу бывшего гендиректора НТВ Евгения Киселёва. Также Друзенко заявил о том, что российские военные являются «не людьми, а тараканами».

Украинский медик отметил, что раньше якобы был «большим гуманистом» и настаивал на том, что раненый человек — это не враг, а прежде всего пациент. Однако он поменял мнение из-за текущей ситуации: теперь он считает, что российские солдаты должны «вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград». В СК России отметили, что позиция врача не только противоречит закону, но и идёт вразрез с нормами медицинской этики.