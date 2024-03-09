Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях ВСУ от прихода Сырского Украинский военнопленный Гуприн: ВСУ ждали перемирия после прихода Сырского

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Солдаты ВСУ надеялись на перемирие после прихода главнокомандующего Александра Сырского, заявил РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. По его словам, на экс-главкома Валерия Залужного таких надежд не возлагали.

Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то... Ну уладит что-то. Может, с Зеленским договорится, — заявил Гуприн.

Он отметил, что Сырский родился и учился в РСФСР. В связи с этим солдаты считали, что новый главком ВСУ сможет «что-то порешать» и урегулировать ситуацию. Говоря о Залужном, Гуприн подчеркнул, что его решения в качестве главнокомандующего украинской армией во многом были связаны с «мясными штурмами», поэтому от него подобных шагов не ждали.

Военнопленный добавил, что такие надежды не возлагаются и на президента Украины Владимира Зеленского, так как «он не хочет мирных переговоров».

Ранее издание The New York Times со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников сообщило, что военный союз между США и Украиной спустя два года после начала боевых действий «демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию». В частности, утверждается, что Пентагон особенно недоволен потерей Авдеевки и военной стратегией, которую избрал Зеленский.