Украинский телеведущий отказался умирать за Зеленского Скабеева: украинского телеведущего Анатолича остановили военкомы

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале сообщила о задержании украинского коллеги Анатолия Анатолича (настоящее имя — Анатолий Яцечко). Тот намекнул, что пока не готов умереть за президента Украины Владимира Зеленского.

Вез детей в школу, остановили ТЦК на Варшавском шоссе. Спрашивали военный билет. Объяснил, что еще в процессе получения, — приводит Скабеева комментарий украинца.

Ранее на Украине прошли акции неповиновения сотрудникам военкоматов. Инцидент произошел в Николаевской области. Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов отметил, что местные жители не пропустили служащих в свой населенный пункт.

Парламентарий пояснил, что граждане обвиняли военкомов в «выгребании» всех мужчин. Теперь, считают местные, некому работать. Депутат признал, что тотальная мобилизация действительно затронула сельское хозяйство в Николаевской области. По его словам, фермеры жалуются на отсутствие рабочей силы.

Сотрудники районных территориальных центров комплектования на Украине начали изымать средства связи у военнообязанных граждан. Юрист Надежда Шуляк назвала это крайне неправильной практикой.