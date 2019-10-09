Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), ранее распустивший слух о сотнях жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
Решение вынесено Басманным судом Москвы. В соответствии с ним, пранкер будет заключён под стражу сроком на два месяца при задержании его на территории РФ или экстрадиции из-за рубежа, сообщает «
Кувиков обвиняется в публичном оправдании терроризма с помощью Интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Подробности нового дела в отношении пранкера пока неизвестны.
Ранее News.ru писал, что Кувиков был заблокирован видеохостингом YouTube за распространение ложной информации о жертвах пожара в Кемерово.
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