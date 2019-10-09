https://static.news.ru/photo/f44c7bd4-eaa7-11e9-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Никита Кувиков (Евгений Вольнов) Фото: instagram.com/ jekavolnov//Global Look Press

Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), ранее распустивший слух о сотнях жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.

Решение вынесено Басманным судом Москвы. В соответствии с ним, пранкер будет заключён под стражу сроком на два месяца при задержании его на территории РФ или экстрадиции из-за рубежа, сообщает « Интерфакс ».

Кувиков обвиняется в публичном оправдании терроризма с помощью Интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Подробности нового дела в отношении пранкера пока неизвестны.

Ранее News.ru писал, что Кувиков был заблокирован видеохостингом YouTube за распространение ложной информации о жертвах пожара в Кемерово.