https://static.news.ru/photo/d785e35a-df12-11e9-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/russiatv

Конфликт разгорелся на съёмках шоу «Кто против?» между ведущим Дмитрием Куликовым и политологом Вячеславом Ковтуном.

Гости передачи обсуждали задержание на границе с Польшей бывшей жены главы полиции Украины Сергея Князева, пытавшейся, по предварительной версии, вывезти из страны $650 000. Ковтун напомнил ведущим о деле полковника ФСБ Черкалина, обвиняемого в коррупции, и стал перечислять изъятое у него имущество. После того как ведущий прервал политолога, Ковтун попросил дать ему красную карточку и удалить из студии, так как его постоянно перебивают, что и произошло.

Как писал News.ru ранее, украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил скандал в студии телеканала «Россия 1» и был с позором изгнан ведущим телешоу «Кто против?» Сергеем Михеевым. Приступ агрессии у Ковтуна вызвали слова главного редактора германского журнала World Economy Александра Сосновского о поставках немецкого оружия на Украину.