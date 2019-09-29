https://static.news.ru/photo/070c296c-e252-11e9-abef-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинский певец Олег Винник рассказал, чьим считает Крым. Он заявил, что «не намерен делить» полуостров.

Певец принимает участие в проекте «ВСЕММИР», в число организаторов которого входят и артисты из России. В беседе с журналистами Винник заявил, что его цель — призыв к миру всех народов и граждан, сообщает «Викна. Новини» .

Певец заявил о неправильно расставленных приоритетах меж Россией и Украиной. И именно по причине осуждений политики не могут получить нужных результатов. Крым певец считает украинской территорией и не согласен с тем, что его «забрали».

Я не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не то, что... Я бы сказал не нужно. Это ничего не даёт, — сказал Винник.

Ранее News.ru сообщал, что Крым с начала 2019 года посетили более 6,5 млн туристов, сообщил в социальной сети глава республики Сергей Аксёнов.