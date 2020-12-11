Украинский кардиохирург рассказал, что нужно сделать с российской вакциной

https://static.news.ru/photo/926d12ae-3be9-11eb-aa93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, что Киев должен испытать вакцину от коронавируса из России. Точно так же, как и другие вакцины.

Я считаю, что нужно прекратить называть вакцины российскими или французскими, или немецкими, — передаёт «Страна» его слова.

По словам Тодурова, нужно провести «слепое исследование» вакцин разных производителей. В ходе таких испытаний от вакцин разных производителей отклеивают этикетки, присваивают код и изучают несколько сотен или даже тысяч случаев. Ни врач, ни пациент не знают, какое средство применяется. Только после таких испытаний специалисты оценивают качество препарата.

На Украине же никаких тестирований не проводилось, отметил он.

У нас вообще нет лабораторий, которые бы определили качество этой вакцины. Их уничтожили за эти последние годы, — цитирует Тодурова издание.

Эксперт также добавил, что в России школа вирусологов очень сильная. Она победила множество эпидемий не только в своей стране, но во многих других государствах, в том числе и на Африканском континенте. Он привёл в пример вакцину от вируса Эболы.

В начале октября Глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. На это Путин ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

Позже Киев отказался от российского препарата для вакцинации от COVID-19 после того, как украинский министр здравоохранения Максим Степанов провёл переговоры с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. О решении сообщило американское посольство США на Украине.

Как писал NEWS.ru, Медведчук считает маразмом отказ президента своей страны Владимира Зеленского покупать российскую вакцину от коронавируса. По словам Медведчука, украинские власти пытаются «изобрести велосипед», когда российские учёные уже создали препарат и провели две фазы клинических испытаний.