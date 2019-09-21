https://static.news.ru/photo/68c6fef0-dd31-11e9-9b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук считает, что обмен пленными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» российского лидера Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

Российское общество уже устало от войны и от гробов, которые они получают. Потом — обмен пленными. Это уже признаки окончания войны, — заявил Гаращук в эфире «Обозревателя».

По его мнению, военный конфликт находится уже на стадии деэскалации. Он назвал Путина и главу Украины Владимира Зеленского единственными, кто может решить вопрос о полном прекращении огня в Донбассе и отвести войска.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Москва и Киев активно обсуждают очередной обмен заключёнными. По его словам, переговоры ведут лично президенты двух стран: Путин и Зеленский, без привлечения западных партнёров.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.