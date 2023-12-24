Прилет по мосту под Белгородом, обстрел ДНР: как ВСУ атакуют РФ 24 декабря Дрон ВСУ атаковал мост в Белгородской области, пострадало пять человек

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В итоге 14 мирных граждан получили ранения, также были повреждены 17 домостроений. Как минимум 60 боеприпасов выпустили ВСУ по населенным пунктам Белгородской области. В Грайворонском округе при ударе дрона-камикадзе по мосту пятеро рабочих получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, СМИ сообщили об обстрелах Херсонской области. Все подробности об атаках ВСУ на регионы России — в материале NEWS.ru.

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что всего было выпущено 256 различных боеприпасов.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 74 факта ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На Горловском — 41 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении представительства.

Также, согласно данным, на Ясиноватском направлении было зафиксировано три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском — один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметров.

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press AGM-88 HARM

Сколько человек пострадали в ДНР

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил о восьми пострадавших мирных жителях. Они получили ранения после сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе города.

«После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Петровского ранена женщина 1964 года рождения», — написал он.

По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбрасывала боеприпасы с беспилотников на этот район как минимум три раза.

Позже в ведомстве заявили, что за сутки поступили сведения о ранении 14 гражданских лиц. Также повреждены 17 домостроений. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка (Червоногвардейский район) и Павловка.

ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз за сутки

Порядка 60 боеприпасов выпустили ВСУ по населенным пунктам Белгородской области за 23 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что украинские войска также совершили несколько атак дронами.

«В Борисовском районе на окраине села Цаповка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект на одном из сельхозпредприятий. Обошлось без последствий», — рассказал Гладков.

При этом в Белгородском районе по селу Нехотеевка было выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — четыре, по селу Наумовка — два, по селу Журавлевка — три артиллерийских снаряда. Также, по словам главы региона, в Журавлевке ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

«В Волоконовском районе из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 обстреляли окраину хутора Старый, всего зафиксировано 14 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.

Фото: МО Украины

В сообщении говорится, что в Грайворонском городском округе между поселками Совхозный и Горьковский дрон-камикадзе повредил мост, на котором проводились ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранены пять рабочих. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По селу Мокрая Орловка выпущено девять минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и стена. Также под обстрел попала окраина села Сподарюшино — установлено два прилета. Обошлось без последствий», — добавил глава региона.

Кроме этого, ВСУ атаковали Краснояружский район и Щебекинский городской округ. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Житель Херсона получил ранения при обстреле ВСУ

Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Каланчак в Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.

Согласно его данным, всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 прилет снаряда со стороны украинских войск. Днем по левобережью было 56 попаданий из ствольной артиллерии, ночью — 35. Под огнем оказались Кардашинка, Днепряны, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка, Каланчак, Алешки, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Голая Пристань.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения уточняются.

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