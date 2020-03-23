https://static.news.ru/photo/6529613c-6d16-11ea-826c-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

Украинские власти показали реальное отношение к народу Донбасса, когда запретили жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик въезжать на территорию, которую контролирует Киев, считает оппозиционный депутат Виктор Медведчук. Ограничение стало ответом на пандемию коронавируса.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» удивился, что карантинные меры в Донбассе введены несмотря на то, что украинцы продолжают возвращаться из зарубежных стран.

В критические моменты и в реальных действиях, а не в политических декларациях проявляется реальное отношение к людям, причем не просто к людям — к гражданам Украины, — цитирует Медведчука ТАСС.

Политик назвал действия Киева циничным и лишённым шагом, который заставляет «сомневаться в адекватности украинской власти». По его словам, ограничение нарушает право части украинских граждан на свободу перемещения.

По информации университета Хопкинса, к 23 марта вирусом COVID-19 заразились 73 человека, трое умерли.

Как писал NEWS.ru, движение через линию соприкосновения на границе ДНР с Украиной закрылось с 21 марта, а 23-го Россия сделала жителей непризнанных республик единственными иностранцами, которые могут въезжать в страну.