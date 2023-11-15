Украинские беженцы избили дочь советского актера в Италии Актер Мищенко сообщил об избиении его дочери украинскими беженцами в Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Мищенко

Советский и российский актер Василий Мищенко в рамках проекта «Так сказать» от издания «Абзац» сообщил, что его дочь Агнию избили украинские беженцы в Италии. По словам артиста, поводом стало то, что его наследница говорила на русском языке. Это услышали проходящие мимо две женщины и подросток. Они догнали Агнию и «начали бить» без лишних вопросов, поделился актер.

Но самое поразительное в этой истории то, что ребенок кричал: «Дайте я ее [ударю]! Дайте мне!» — рассказал Мищенко.

Актер признался, что поражен жестокостью этих беженцев. По его словам, они буквально пропитаны ненавистью ко всему русскому. При этом полиция «замяла» дело. Все заявления Агнии были проигнорированы, добавил Мищенко.

История ничем не закончилась, никто не стал никого искать, ничего не сделали. <...> Полиция старается в это не влезать, старается все это дело на тормозах спустить, — рассказал актер.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что украинские беженцы начали злоупотреблять предоставляемыми им льготами. По ее словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями. В связи с данным обстоятельством депутат призвала сократить размер пособий до минимума тем беженцам, которые отказались от убежища, предложенного властями.