Украинская разведка назвала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой

Фото: РИА Новости

ЧВК «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу на полях сражений, сообщает CNN со ссылкой на отчет украинской разведки о боях, прошедших под Артемовском. В документе говорится о том, что вагнеровцы атакуют противника несмотря на потери и другие трудности.

Гибель тысяч солдат «Вагнера» не имеет значения для российского общества. Штурмовые группы без команды не отступают. <...> Самовольный отход группы или без ранений карается расстрелом на месте, — сказано в тексте статьи.

Представитель украинской разведки также передал в распоряжение CNN фрагмент телефонной беседы двух бойцов ЧВК, в ходе которого один солдат говорит о пытавшемся сдаться в плен ВСУ боевом товарище.

[Вагнеровцы] поймали его и отрезали ему чертовы гениталии, — сообщил один солдат другому.

Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, так как их основная задача — продолжать штурм до достижения цели, указано в тексте отчета. Если штурм не удался, отступление для солдат ЧВК разрешено только ночью.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. По его словам, вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои. Бизнесмен отметил, что украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».