Стало известно о завершении нового раунда переговоров Украины с РФ

«Украинская правда» сообщила о завершении нового раунда переговоров официальных делегаций Украины и России, которые продолжались полтора часа. Далее, по её данным, работа возложена на рабочие группы, дополнительной информации о ходе переговоров нет.

С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день, — заявил член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Мединский отметил, что в пунктах соглашения есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины в случае отказа от вступления в блок НАТО.

В свою очередь пресс-cекретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна всем странам, предлагающим посредничеcтво на переговорах с Киевом, однако важно не просто выбрать место для встречи сторон, а сделать Украину «более сговорчивой» и готовой к конструктивным предложениям. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предположил, что подходящим местом для проведения переговоров может стать Иерусалим.