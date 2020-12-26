Украинская община Крыма отправила Зеленскому журнал

https://static.news.ru/photo/f647f312-475a-11eb-be68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Журнал на украинском языке «Крым сегодня» отправили представители украинской общины, проживающие на территории полуострова, президенту европейской страны Владимиру Зеленскому. Отзывы и реакции от официального Киева пока что не последовало. Об этом в разговоре с журналистами сообщила Анастасия Гридчина.

Первый выпуск журнала увидел свет летом 2020 года. Это издание и было отправлено Зеленскому. По словам Гридчиной, журнал точно дошёл до президента. Однако никакой ответной связи после этого не последовало. Глава общины заявила, что украинским властям, судя по всему, проще делать вид, что ничего не получали, чем признать, что права украинцев в Крыму соблюдаются, а культура развивается.

В скором времени община снова отошлёт Зеленскому журнал.

Может быть в этот раз киевские политики наберутся смелости взглянуть правде в глаза и порадоваться за крымчан, которые счастливо живут на своей исторической родине в России, — цитирует Гридчину РИА Новости.

Крым был присоединён к России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Однако большинство стран мира его новый статус не признали, а Евросоюз и США ответили на это чередой санкций в отношении РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой.

Он подчеркнул, что если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». При этом украинский лидер заявил, что даже не хочет представлять подобное развитие событий. В беседе с изданием он выразил надежду, «что это невозможно».