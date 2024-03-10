Украинку заочно арестовали в Москве за акцию со свекольным соком Украинку заочно арестовал московский суд за нападение на посла России в Польше

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский суд заочно арестовал украинку Ирину Земляну, которая 9 мая 2022 года облила свекольным соком посла России в Польше, передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ей предъявлено обвинение по статье 360 УК РФ о нападении на человека, пользующегося международной защитой, с мотивом провокации войны или осложнения международных отношений.

При этом «Медиазона» отмечает, что ни в карточке розыска, ни в записи Росфинмониторинга, ни в суде следователи СК не указали отчество Земляны. А в качестве фото для карточки розыска использовали снимок с акции в Варшаве, на котором у женщины испачкано лицо свекольным соком.

Известно, что польская прокуратура закрыла уголовное дело по факту нападения на посла еще летом 2023 года. Польское издание RFM24 отмечало, что причины прекращения расследования оказались формальными. По мнению польской прокуратуры, применение положений Уголовного кодекса зависит от гарантий взаимности со стороны иностранного государства. В России оскорбление главы другого государства или других его представителей не подлежит уголовному преследованию в России. Защита распространяется только на российских чиновников, заключили в надзорном ведомстве.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО уже направили военных на Украину. Он поблагодарил участников Альянса, которые пошли на такой шаг.