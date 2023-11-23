Украинец получил срок за подрыв здания МРЭО в Мелитополе Украинец Голубев приговорен к 18 годам лишения свободы за подрыв здания МРЭО

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Дмитрий Голубев

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе Запорожской области в августе 2022 года, предает РИА Новости. Мужчина признал свою вину, а также сообщил, что планировал еще два теракта.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы, — цитирует агентство слова судьи.

Согласно материалам уголовного дела, летом прошлого года Голубев, находясь на территории Запорожской области, был завербован сотрудником украинской разведки. Под его руководством мужчина научился собирать самодельные взрывные устройства (СВУ) и из предоставленных ему компонентов сделал три бомбы.

Первое СВУ Голубев заложил на пути следования представителей администрации области, но теракт был предотвращен сотрудниками ФСБ. Второе устройство он взорвал в здании МРЭО, повредив фасад и внутренние помещение. С помощью третьего СВУ он собирался устроить взрыв в здании администрации, но его тайник со взрывчаткой был обнаружен российскими силовиками.

Ранее сообщалось, что Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима.