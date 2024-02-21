Украине предрекли окончательное разорение из-за F-16 Коц: на Западе решили разорить Украину с помощью «капризных» истребителей F-16

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен

Запад может окончательно разорить Украину, передав ВСУ истребители F-16, написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он отметил, что американские самолеты довольно капризны и требуют особого подхода к эксплуатации.

Хочешь окончательно разорить небогатую страну — подари ей линкор. В случае Украины роль линкора прекрасно сыграют западные самолеты. Телеканал CNN еще прошлым летом подсчитал, что час полета на истребителе F-16 обходится почти в $27 тысяч и требует 16 часов техобслуживания, — заявил Коц.

В качестве примера он привел советский МиГ-29, который находится в том же классе, что и F-16, однако потребляет за час эксплуатации около $15 тысяч. Кроме того, отметил Коц, Киеву придется потратиться на аэродромы, так как американской машине требуется ровная и длинная взлетно-посадочная полоса. Военкор выразил уверенность, что подобную стройку легко заметит российская разведка.

Кроме того, F-16 — машина капризная. Хранить их под открытым небом в нашем климате было бы крайне расточительным. А значит, для них нужно строить укрепленные ангары, — добавил он.

В завершение Коц отметил, что F-16 не является плохим самолетом. Однако для его эффективного применения в бою от обслуживающего персонала требуется особый подход. Он задался вопросом, смогут ли украинские техники воспитать в себе подобные качества, будучи приученными к неприхотливым советским вооружениям.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки истребителей F-16 Украине стали дилеммой для Альянса в части сроков и качества. Он отметил, что западные страны стремятся создать качественную систему обслуживания, а также подготовить украинских пилотов к эксплуатации истребителей, но это влияет на отправку самолетов.