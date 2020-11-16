Украине предложили открыть консульство в Крыму

https://static.news.ru/photo/3192c214-2819-11eb-8f73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев может открыть консульство в Крыму. С таким предложением выступил вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма, — цитирует его РИА Новости.

Мурадов добавил, что основанием для этого может служить большая активность общения граждан Украины с российским регионом. По его словам, в Крым из Украины приезжает более миллиона туристов в год. Кроме того, у жителей региона и соседней страны обширные родственные связи.

Одновременно с этим Мурадов посетовал, что нынешние власти не готовы к такому шагу. Поскольку, считает вице-премьер регионального правительства, для этого нужно «прийти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом», а также отказаться от территориальных притязаний на российскую территорию.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее в Крыму открылось первое официальное дипломатическое представительство иностранного государства. На полуострове заработало почётное консульство Никарагуа.

Как писал NEWS.ru, правительство Украины в ответ на это предложило ввести секторальные санкции в отношении Никарагуа.