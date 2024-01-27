Украинцы нанесли удар по монастырю: как ВСУ атакуют территорию РФ 27 января

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины усилили удары БПЛА по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге ДНР. Во время одной из атак получила повреждения колокольня. В Белгороде вновь объявили режим ракетной опасности. Силы ПВО отразили атаку дрона на город. Подробности новых обстрелов территории РФ, есть ли погибшие и раненые — в материале NEWS.ru.

ВСУ бомбят монастырь под Угледаром

Вооруженные силы Украины усилили удары беспилотниками по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Последние недели по монастырю в Никольском усилились удары. Теперь при помощи БПЛА», — рассказал собеседник агентства.

В администрации Волновахского района сообщили о регулярных обстрелах монастыря со стороны ВСУ. По данным РПЦ, жертвами ударов стали сотрудники и насельники обители, большая часть строений была разрушена. В монастыре по-прежнему проживают несколько десятков монахов.

В Белгороде объявили режим ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе был объявлен режим ракетной опасности, сообщила пресс-служба мэрии города. В администрации призвали жителей соблюдать осторожность — оставаться дома и не подходить к окнам.

«РСЧС: внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что в городе были укреплены остановочные павильоны. Их обложили мешками с песком, чтобы защитить ожидающих общественного транспорта граждан в случае обстрела.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки на Белгород

Накануне российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Белгородскую область, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.

В центре Севастополя были слышны громкие звуки

Громкие звуки в центре Севастополя, которые ранее слышали местные жители, связаны с проведением тренировки военных, заявил губернатор Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

«Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов», — написал Развожаев.

Ранее в местных пабликах сообщалось о появлении облака дыма после громких звуков в центре города.

Губернатор сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел в своем Telegram-канале статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В Белгородском районе в селе Соловьёвка сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 26 января повреждения выявлены в поселке Севрюково — в одном частном жилом домовладении повреждена крыша», — отметил Гладков

Фото: МО Украины

По его словам, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе, пострадавших и разрушений нет. Глава региона подчеркнул, что в Грайворонском городском округе под минометный обстрел ВСУ попала окраина села Сподарюшино, зафиксировано четыре прилета, никто не пострадал, разрушений нет.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда и 8 гранатометных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений», — подытожил Гладков.

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