Украинцы извинились перед Федосеевой-Шукшиной за конфликт с Россией

Фото: Личный архив Ольги Шукшиной

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина рассказала NEWS.ru, что накануне Нового года дочь Ольга подарила ей двухнедельную путевку на Красное море. Сейчас актриса находится в Египте: купается, отдыхает в отеле и общается с туристами из России, Белоруссии и с Украины. Граждане Незалежной, по словам Федосеевой-Шукшиной, сами подошли к ней и извинились, сказав, что конфликт с РФ «развязала» не их страна, а США.

Я в восторге! Египтяне заботливые, услужливые и предупредительные. Мы взяли с собой инвалидную коляску, и нам постоянно предлагают помощь в передвижении. Питание настолько вкусно и разнообразно и, главное, много. Море сказочное, доброе, ласковое всех объединило. Ко мне подходят, здороваются, желают приятного отдыха жители Минска, Горно-Алтайска, Оренбурга, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, — делится впечатлениями Лидия Федосеева-Шукшина.

Фото: Личный архив Ольги Шукшиной Актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса отметила, что накануне к ней подошла познакомиться семейная пара, приехавшая на отдых с Украины. И хотя беседа не касалась политики, супруги извинились перед актрисой за «развязанный конфликт с Россией».

Они сказали: «Извините, это не мы развязали конфликт с Россией, это американцы!» Очень трогательно, я ведь ничего про политику не спрашивала. Море и солнце одинаково щедро ко всем. Нам бы поучиться у природы быть добрее друг к другу. Я так благодарно своей дочери Ольге за этот подарок и заботу о себе! Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю побольше солнечных дней! — заключила артистка.

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