https://static.news.ru/photo/3320acf0-4281-11ea-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Выходцам из Украины и Белоруссии упростят процедуру приобретения российского гражданства.

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что уже разработаны законопроекты, которые позволят украинцам и белорусам становиться российскими гражданами без собеседования на признание носителями русского языка. Как передаёт «Интерфакс», Казакова также рассказала о возможности получения гражданства РФ для жителей этих двух стран, а также Молдавии и Казахстана после получения вида на жительство.

Как ранее писал NEWS.ru, Совфед РФ разрабатывает законопроект, который расширит полномочия сенаторов в случае принятия. В частности, они могут получить возможность инициативно проверять информацию о двойном гражданстве своих коллег по палате.