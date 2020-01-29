Выходцам из Украины и Белоруссии упростят процедуру приобретения российского гражданства.
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что уже разработаны законопроекты, которые позволят украинцам и белорусам становиться российскими гражданами без собеседования на признание носителями русского языка. Как
Как ранее писал NEWS.ru, Совфед РФ разрабатывает законопроект, который расширит полномочия сенаторов в случае принятия. В частности, они могут получить возможность инициативно проверять информацию о двойном гражданстве своих коллег по палате.
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