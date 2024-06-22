Украинцам предрекли возвращение рабовладельческого строя Военкор Коц сравнил повышение налогов на Украине с рабовладельческим строем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале сравнил скорое повышение налогов на Украине с рабовладельческим строем. Журналист задался вопросом, зачем принимать полумеры. Так он прокомментировал предупреждение председателя налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцев.

Возвращайте уже рабовладельческий строй, к чему эти полумеры? На Западе поймут и простят, — написал Коц.

Военкор напомнил, что председатель комитета Рады также пообещал ухудшение бюджетной ситуации в 2025 году. Гетманцев подчеркнул, это произойдет не только из-за «роста расходов на армию», но и в связи с «неопределенностью с международной помощью».

Депутат Верховной рады ранее предрек украинцам «радикальное» повышение налогов. По его словам, для ВСУ не хватает нескольких сотен миллиардов гривен. Гетманцев не раскрыл, о каких изменениях говорят парламентарии за закрытыми дверями. Депутат заявил, что не готов говорить о предстоящих налоговых предложениях.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее узаконил штрафы за оскорбительные сообщения сексуального характера. Жители страны могут потерять от 1360 до 2720 гривен за отправку «обнаженных» фотографий или снимков половых органов. В российских рублях это составит от 2900 до 5800 рублей.