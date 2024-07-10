Украинцам предрекли скорую остановку эмоциональных «качелей» Военкор Коц: обещания Украины разгромить РФ и вступить в НАТО больше не работают

Фото: МО Украины

Эмоциональным «качелям», на которые украинские СМИ подсадили общество, предрекли скорый конец. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что обещания Киева «разгромить» Россию, вступить в НАТО и ЕС больше не работают. По его словам, в мозгах украинцев наступает перелом.

Эмоциональные «качели», на которые СМИ подсадили украинское общество, скоро остановятся. Уже не работают обещания сжечь Кремль, вступить в НАТО и ЕС, разгромить российскую армию очередным западным «вундерваффе». А эпизодические «перемоги», например ракетный удар по пляжу в Севастополе, вызывают радость разве что у самых упорных. За два с половиной года украинцы «выгорели». И мечтают о том, чтобы это все поскорее закончилось, — написал военкор в Telegram-канале.

Коц отметил, что после ударов российской авиации многие популярные украинские блогеры и лидеры общественного мнения начали высказываться за скорейшее прекращение боевых действий. Власти попробовали организовать антикризис в соцсетях. Однако, обратил внимание Коц, читатели поддержали ставших нелояльными лидеров общественного мнения.

Военкор добавил, что решают не украинцы. Журналист предрек продолжение боевых действий на фоне обещаний НАТО выделить Киеву очередной пакет военной помощи.

Ранее в США отметили, что Украина стала на «необратимый путь к полной евро-атлантической интеграции», включая членство в Альянсе. Военный блок намерен продолжить поддержку Киева, о чем свидетельствует последний проект декларации НАТО.