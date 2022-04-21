Украина запросила срочный гуманитарный коридор с «Азовстали»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российской стороне с требованием организовать срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината «Азовсталь». По её словам, с территории завода необходимо вывести мирных людей. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Там сейчас находятся около тысячи гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить с «Азовстали» сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на «Азовстали», — говорится в заявлении Верещук.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на завершение операции по «Азовстали» в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики, потребуется три-четыре дня. Он добавил, что на металлургическом заводе находится более двух тысяч надёжно заблокированных боевиков. Сам же Мариуполь на данный момент полностью находится под контролем вооружённых сил России, ЛНР и ДНР.

До этого руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев назвал фейком информацию украинских СМИ о присутствии на «Азовстали» большого количества мирного населения. Он назвал это очередным поводом для спасения боевиков «Азова», потребовал немедленно освободить каких-либо гражданских, если их удерживают на территории комбината, и напомнил, что удержание гражданских украинской стороной в качестве живого щита может расцениваться как военное преступление.