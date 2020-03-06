https://static.news.ru/photo/43bd6a70-5fdd-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине вводятся ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) границ с ДНР и ЛНР.

Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования, — говорится в сообщении пресс-центра штаба украинских военных.

При выявлении у людей симптомов, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к ним будут применяться ограничительные меры. Так, граждан Украины будут изолировать в специальных лечебных учреждениях. А людей, не имеющих регистрации на подконтрольной Киеву территории, не будут пропускать на территорию страны, передаёт агенство «Интерфакс-Украина».

Как сообщал NEWS.ru, в украинских Черновцах местные жители потребовали немедленной изоляции жены заражённого коронавирусом. Всё началось после того, как был госпитализирован мужчина с симптомами заболевания, а его супруга, не имевшая признаков болезни, осталась дома под амбулаторным наблюдением.